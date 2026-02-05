come i satelliti russi luch minacciano le comunicazioni europee

Due satelliti russi Luch avrebbero intercettato le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti europei in orbita geostazionaria. Secondo le prime fonti, i satelliti di Mosca sarebbero riusciti a monitorare le comunicazioni di alcuni sistemi europei, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle comunicazioni spaziali dell’Unione. Le autorità europee sono al lavoro per verificare la portata di questo intervento e valutare eventuali contromisure.

Due satelliti russi da ricognizione avrebbero intercettato le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti europei in orbita geostazionaria. A riportarlo è il Financial Times, secondo quanto emerso da valutazioni convergenti di funzionari della sicurezza europea, che parlano di un’attività sistematica e finora non resa pubblica, con potenziali implicazioni critiche per la sicurezza delle infrastrutture spaziali del continente. Secondo le stesse fonti, i veicoli spaziali russi, noti come Luch-1 e Luch-2, avrebbero effettuato manovre ravvicinate e prolungate, posizionandosi per settimane all’interno dei coni di trasmissione dei satelliti europei, così da intercettarne i flussi di dati. 🔗 Leggi su Formiche.net

La guerra tra Russia e Occidente si sposta nello spazio.

