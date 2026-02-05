Come funzionava il fermo di polizia degli anni ’70

Questa mattina, a Roma, si è parlato di come funzionava il fermo di polizia negli anni Settanta. Non è la prima volta che l’Italia introduce una legge di questo tipo, ma ora il governo Meloni sta preparando un nuovo pacchetto sicurezza che prevede il rinnovamento del fermo preventivo. La questione torna al centro del dibattito, con vecchie modalità che affiancano le proposte attuali.

Non è la prima volta che in Italia una legge istituisce un fermo di polizia, o fermo preventivo come viene detto quello che finirà nel nuovo pacchetto sicurezza del governo Meloni. Un testo, quello che vede la luce nel consiglio dei ministri di oggi 5 febbraio, limato e corretto più volte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che la stagione in cui fu applicato il fermo di polizia la ricorda bene, come ricorda le polemiche che costrinsero l’allora ministro dell’Interno, Virginio Rognoni, a non rinnovare quella norma. E infatti, proprio il tema dei limiti al trattenimento in questura, su cui ha almeno in parte ceduto, accettando che ci sia e che duri fino a 12 ore, è quello su cui Mattarella più ha insistito, come è filtrato in più occasioni dal Colle nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su anni 70

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Automobile diesel e rigenerazione: fap dpf intasato #meccanico #automobile #mdbtelospiega

Ultime notizie su anni 70

Argomenti discussi: Fermo preventivo, come funziona nel resto d'Europa; Dalla Danimarca alla Svezia: come funziona il fermo preventivo nel resto d'Europa; Auto con fermo amministrativo: sì alla rottamazione; Come funziona il fermo preventivo per i manifestanti.

Nella giustizia sportiva c’è qualcosa che non funziona. E qui mi fermo per decenza x.com

Durante il fermo di manutenzione del CNAO non ci siamo fermati con l’attenzione verso il territorio e le scuole! Nei giorni scorsi abbiamo aperto le nostre porte a oltre 1.500 studenti delle scuole superiori, arrivati da diverse regioni per scoprire da vicino com facebook