Come funziona la telefonata che svuota le carte da remoto | la truffa digitale
Una truffa digitale sta crescendo in modo allarmante. I criminali chiamano le vittime fingendosi bancari o rappresentanti ufficiali e convincono le persone a rivelare dati sensibili. Poi, con queste informazioni, svuotano i conti correnti da remoto. La tecnica si sta diffondendo rapidamente perché è facile cadere nel raggiro, anche per chi non ha molta dimestichezza con le tecnologie. Le autorità avvertono: bisogna stare molto attenti a non condividere mai i propri codici o password al telefono.
Le truffe digitali utilizzano metodi sempre più sofisticati, cosa che le rende molto pericolose. Oggi è davvero molto facile cedere al raggiro proprio perché i cybercriminali sfruttano sistemi insidiosi, che sono in grado di far credere alle persone che realmente stanno parlando con la propria banca o comunque che si tratti di una comunicazione ufficiale. Una delle ultime truffe, che sembra stia dilagando sempre di più, si attiva con una telefonata che è in grado di svuotare letteralmente le carte a distanza. Una semplice comunicazione da cui parte il sistema truffaldino, per questo è importante conoscere bene i metodi utilizzati dai cybercriminali, così da poter facilmente diffidare da questi tentativi fraudolenti. 🔗 Leggi su Tpi.it
Approfondimenti su Telefonata Truffa
La telefonata che svuota le carte da remoto: come funziona la nuova truffa
Una crescente forma di truffa si diffonde attraverso chiamate telefoniche che, sfruttando tecniche di ingegneria sociale, consentono ai malintenzionati di svuotare i conti e le carte da remoto.
La telefonata che svuota le carte da remoto: come funziona la truffa dei wallet digitali
La truffa dei wallet digitali attraverso telefonate fraudolente sfrutta l’inganno di un codice approvato sotto pressione.
La telefonata che svuota le carte da remoto
Ultime notizie su Telefonata Truffa
Argomenti discussi: La Gen Z ha il terrore della telefonata, ma si può superare; Truffe telefoniche, come riconoscerle ancor prima di rispondere; Disponibile da oggi il Wi-Fi Calling per i clienti Vodafone, anche con reti fisse di altri operatori; Truffa della targa clonata, l'allarme dei Carabinieri di Lecce per proteggere gli anziani.
La telefonata che svuota le carte da remoto: come funziona la truffa dei wallet digitaliImmaginate di ricevere una telefonata dalla vostra banca. Un operatore vi chiede di confermare i vostri dati personali. Poi, vi viene chiesto se riconoscete un acquisto recente di 120 euro presso o un ... fanpage.it
Come registrare chiamate da iPhoneHai il bisogno urgente di registrare una chiamata su iPhone o semplicemente desideri sapere come si fa? Ecco una guida con le soluzioni da provare ora. msn.com
Se le tue chiamate a freddo non funzionano più, non è colpa tua. È il mercato che è cambiato. Le persone sono sature di messaggi commerciali e appena sentono un tono da "venditore", chiudono la telefonata. Nel Manuale delle Chiamate Immobiliari parliam facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.