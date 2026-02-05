Come funziona la telefonata che svuota le carte da remoto | la truffa digitale

Una truffa digitale sta crescendo in modo allarmante. I criminali chiamano le vittime fingendosi bancari o rappresentanti ufficiali e convincono le persone a rivelare dati sensibili. Poi, con queste informazioni, svuotano i conti correnti da remoto. La tecnica si sta diffondendo rapidamente perché è facile cadere nel raggiro, anche per chi non ha molta dimestichezza con le tecnologie. Le autorità avvertono: bisogna stare molto attenti a non condividere mai i propri codici o password al telefono.

Le truffe digitali utilizzano metodi sempre più sofisticati, cosa che le rende molto pericolose. Oggi è davvero molto facile cedere al raggiro proprio perché i cybercriminali sfruttano sistemi insidiosi, che sono in grado di far credere alle persone che realmente stanno parlando con la propria banca o comunque che si tratti di una comunicazione ufficiale. Una delle ultime truffe, che sembra stia dilagando sempre di più, si attiva con una telefonata che è in grado di svuotare letteralmente le carte a distanza. Una semplice comunicazione da cui parte il sistema truffaldino, per questo è importante conoscere bene i metodi utilizzati dai cybercriminali, così da poter facilmente diffidare da questi tentativi fraudolenti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Come funziona la telefonata che svuota le carte da remoto: la truffa digitale Approfondimenti su Telefonata Truffa La telefonata che svuota le carte da remoto: come funziona la nuova truffa Una crescente forma di truffa si diffonde attraverso chiamate telefoniche che, sfruttando tecniche di ingegneria sociale, consentono ai malintenzionati di svuotare i conti e le carte da remoto. La telefonata che svuota le carte da remoto: come funziona la truffa dei wallet digitali La truffa dei wallet digitali attraverso telefonate fraudolente sfrutta l’inganno di un codice approvato sotto pressione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. La telefonata che svuota le carte da remoto Ultime notizie su Telefonata Truffa Argomenti discussi: La Gen Z ha il terrore della telefonata, ma si può superare; Truffe telefoniche, come riconoscerle ancor prima di rispondere; Disponibile da oggi il Wi-Fi Calling per i clienti Vodafone, anche con reti fisse di altri operatori; Truffa della targa clonata, l'allarme dei Carabinieri di Lecce per proteggere gli anziani. La telefonata che svuota le carte da remoto: come funziona la truffa dei wallet digitaliImmaginate di ricevere una telefonata dalla vostra banca. Un operatore vi chiede di confermare i vostri dati personali. Poi, vi viene chiesto se riconoscete un acquisto recente di 120 euro presso o un ... fanpage.it Come registrare chiamate da iPhoneHai il bisogno urgente di registrare una chiamata su iPhone o semplicemente desideri sapere come si fa? Ecco una guida con le soluzioni da provare ora. msn.com Se le tue chiamate a freddo non funzionano più, non è colpa tua. È il mercato che è cambiato. Le persone sono sature di messaggi commerciali e appena sentono un tono da "venditore", chiudono la telefonata. Nel Manuale delle Chiamate Immobiliari parliam facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.