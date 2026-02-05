Come cambiano le regole per le trasferte di lavoro i rischi se non paghi con carta o butti gli scontrini

Da quest’anno, le regole sui rimborsi per le trasferte di lavoro sono cambiate. Ora i dipendenti devono usare quasi esclusivamente strumenti digitali per pagare, altrimenti rischiano di avere problemi con i rimborsi e i controlli fiscali. Chi paga in contanti o butta gli scontrini potrebbe trovarsi in difficoltà, perché le nuove norme prevedono controlli più severi e richieste precise sui pagamenti.

Sono cambiate le regole sui rimborsi per le trasferte di lavoro. Dallo scorso anno, per rendere più stringenti i controlli fiscali, i dipendenti sono tenuti a fare quasi tutti i pagamenti con strumenti digitali. Altrimenti, il rischio è di non poter beneficiare delle esenzioni e pagare più tasse.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Trasferte Lavoro

Le nuove regole per le trasferte dei dipendenti cambiano tutto.

Le nuove regole sui trasferte di lavoro sono già in vigore e cambiano molte cose.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Trasferte Lavoro

Argomenti discussi: Trasferte di lavoro, cambiano le regole per i rimborsi: viaggi, auto, cene e pagamenti elettronici, le novità; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Dirigenti pubblici, arriva la selezione senza concorso. Per chi e come funziona: le regole; Prenotare una visita a Roma e nel Lazio: cosa cambia dal 1º febbraio per ricette e liste d'attesa.

Come cambiano le regole per le trasferte di lavoro, i rischi se non paghi con carta o butti gli scontriniSono cambiate le regole sui rimborsi per le trasferte di lavoro. Dallo scorso anno, per rendere più stringenti i controlli fiscali, i dipendenti sono tenuti a fare quasi tutti i pagamenti con ... fanpage.it

Lotto e Superenalotto, cambiano le regole: il limite che puoi giocare e nuova tassaCambiano le regole per gli appassionati di Lotto e SuperEnalotto, nuovi limiti da rispettare e tasse da pagare. lopinionista.it

L'Italia si adegua a una direttiva dell'Unione europea e cambiano le regole sia per la pubblicazione degli annunci di lavoro sia all'interno delle aziende. Le novità facebook

Cambiano le regole per le trasferte dei dipendenti. I pagamenti con carta, l’uso dell’auto personale, gli scontrini: quali sono le novità x.com