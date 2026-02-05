come cambia il pacchetto sicurezza dopo i rilievi di mattarella

Dopo l'invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il governo ha deciso di apportare alcune modifiche al pacchetto sicurezza. Le bozze circolate nei giorni scorsi sono state riviste, e il testo che arriverà in Consiglio dei ministri giovedì 5 febbraio 2026 sarà leggermente diverso. La revisione riguarda i due provvedimenti, un decreto e un disegno di legge, che complessivamente contano 80 pagine.

Dopo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato il governo a limare il pacchetto sicurezza – 80 pagine complessive divise in due provvedimenti, un decreto e un disegno di legge -, il testo che arriverà in Cdm giovedì 5 febbraio 2026 sarà leggermente modificato rispetto alle bozze circolate nei giorni precedenti. Il capo dello Stato ha infatti incontrato al Quirinale il sottosegretario Alfredo Mantovano chiedendo chiarimenti e correttivi soprattutto su due punti, il cosiddetto scudo penale per le forze dell'ordine e il fermo preventivo di sospetti prima dei cortei che potrebbero costituire un pericolo per lo svolgimento pacifico delle manifestazioni.

Il governo ha confermato che domani porterà in Consiglio dei ministri il pacchetto sicurezza, dopo aver ricevuto il via libera dal Quirinale.

La questione sicurezza si fa sempre più calda.

