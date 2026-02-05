Coltelli in tasca l’Arcivescovo di Catania ai papà durante la festa di Sant’Agata | non tollerateli la scuola è uno spazio di relazione

Durante le celebrazioni per Sant’Agata, l’arcivescovo di Catania ha lanciato un messaggio diretto ai genitori. In un momento di festa, ha invitato a non tollerare la presenza di coltelli in tasca, sottolineando che la scuola è un luogo di relazione e rispetto. Le sue parole hanno fatto discutere tra i presenti, mentre la città si godeva le tradizionali celebrazioni.

Il richiamo è arrivato in uno dei momenti più vivi della città, durante le celebrazioni per Sant’Agata. L’arcivescovo di Catania Luigi Renna ha scelto la piazza, non un luogo chiuso, per rivolgersi agli adulti e ai giovani. Ha parlato ai devoti, a chi trascina il fercolo, a chi accompagna le Candelore. Ma il passaggio più accorato riguarda i ragazzi e ciò che portano con sé ogni giorno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Arcivescovo Catania

Durante i festeggiamenti di Sant’Agata a Catania, le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli contro l’abusivismo commerciale.

Questa mattina al Cibalino di Catania si è svolta la tradizionale festa per il Trofeo Sant'Agata di calcio.

Ultime notizie su Arcivescovo Catania

Trovato con un coltello in tasca a 15 anni, denunciatoHa da poco compiuto 15 anni e quando i carabinieri della stazione di Gragnano lo hanno fermato ha spiegato: L'ho dimenticato nel giubbino, di solito non lo porto. Questa la motivazione del ragazzo ... ansa.it

