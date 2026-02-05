Colloqui in salita cresce l' idea di un inviato Ue per Kiev Mosca rilancia | Europei guerrafondai

La pace tra Russia e Ucraina sembra allontanarsi di nuovo. Dopo gli incontri tecnici ad Abu Dhabi, i colloqui sono stati descritti come “in salita” e senza grandi risultati. Mosca risponde alle voci di mediazione internazionale rilanciando con durezza, accusando gli europei di essere “guerrafondai”. Nel frattempo, cresce l’ipotesi di un inviato speciale dell’Unione Europea per cercare di smuovere le acque. La situazione rimane tesa e ogni passo sembra portare più vicini allo stallo che a una soluzione concreta.

Potremmo definirla la diplomazia dei piccoli passi, quella degli incontri tecnici appena conclusi ad Abu Dhabi tra russi, ucraini e americani. Se il risultato concreto è stato un nuovo accordo per lo scambio di 157 prigionieri per parte, il primo in cinque mesi, resta infatti "molto lavoro da fare", ha sintetizzato l'inviato Usa Steve Witkoff al termine dei colloqui. In un'altalena di ottimismo e cautela per una partita diplomatica che resta tutta aperta. E nella quale vogliono più peso le cancellerie europee, tanto che sembra crescere l'idea di istituire un inviato speciale dell'Ue per l'Ucraina.

