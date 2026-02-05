Collegamenti tra Sardegna e Corsica ripresi dopo i lavori stradali | traffico ristabilisce connessione

Da ieri mattina i collegamenti tra Sardegna e Corsica sono tornati ufficialmente attivi. Dopo settimane di chiusura a causa di problemi tecnici, le navi hanno ripreso a navigare, e il traffico tra le due isole si è riaperto. Le autorità hanno annunciato che le tratte sono operative e che si può tornare a viaggiare normalmente, almeno per il momento.

**Le tratte tra Sardegna e Corsica riprendono ufficialmente dal 6 febbraio, dopo una sospensione forzata per problemi tecnici.** La motonave *Bunifazziu*, operante nella rotta Santa Teresa Gallura–Bonifacio, è tornata in servizio, permettendo così il ritorno a una connessione essenziale per migliaia di utenti. La sospensione era iniziata il 1° febbraio, per motivi legati a criticità tecniche delle imbarcazioni coinvolute, a certificazioni di sicurezza non conformi e a un necessario nulla osta delle autorità francesi per la navigazione sulle acque internazionali. L'assessora regionale ai Trasporti della Sardegna, **Barbara Manca**, ha partecipato a un incontro in videoconferenza con il responsabile dei Trasporti della Corsica, **Jean-Félix Acquaviva**, per discutere l'opportunità di una soluzione strutturale al problema.

