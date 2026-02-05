Colleferro Progetto Incontro con l’autore Grande entusiasmo degli studenti per la presentazione del libro di Stefano Conti L’Equazione Perfetta al Teatro Vittorio Veneto

Venerdì sera al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro si è svolto l’appuntamento con il progetto “Incontro con l’autore”. Gli studenti hanno mostrato grande entusiasmo durante la presentazione del libro “L’Equazione Perfetta”. La sala era piena di ragazzi che hanno ascoltato con attenzione, facendo domande e applaudendo alla fine. La serata si è conclusa con un ricco entusiasmo tra i partecipanti, che hanno apprezzato l’opportunità di incontrare l’autore e scoprire di più sul suo lavoro.

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Venerdì 30 Gennaio al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro si è tenuto l'evento, ormai consolidato, a conclusione

