Collaborazione e continuità rinnovati i vertici di Ance Umbria

Questa mattina a Todi si è svolta l’assemblea dell’Ance Umbria, con i vertici che sono stati rieletti per un altro mandato. I rappresentanti del settore edile si sono incontrati per fare il punto sulla situazione e discutere delle sfide che aspettano il comparto. La riunione ha dimostrato la volontà di continuare sulla strada della collaborazione e della stabilità.

Si è insediata l'assemblea dell'associazione nazionale costruttori edili, che a Todi si è riunita per eleggere le proprie cariche, in scadenza di mandato, e affrontare alcuni importanti temi che interessano il settore.I membri dell'assemblea, designati dalle associazioni territoriali di Perugia e.

