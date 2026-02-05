Code Vein 2 come manifesto dell’ibridazione

Code Vein 2 si presenta come un gioco che mescola elementi diversi, creando un’atmosfera cupa e misteriosa. Fin dalle prime ore, il titolo sorprende per il suo stile visivo e la sua atmosfera inquietante. I giocatori si trovano immersi in un mondo oscuro, dove l’azione si combina con momenti di suspense e tensione. È un’esperienza che punta a catturare chi cerca qualcosa di diverso dal solito, con un’ambientazione che fa da protagonista.

Code Vein 2 è un gioco decisamente particolare che sin dalle sue prime ore di gioco mi ha fatto respirare un'aria decisamente sinistra. Ho ancora bene in mente il precedente capitolo: l'ho approfondito fino al minimo DLC durante il lockdown, ma oltre questi ricordi geolocalizzati del tutto personali, Code Vein aveva un'estetica decisamente particolare: uno stile fortemente anime a cui si avviluppava una sperimentazione tra il gotico, con contesto da post apocalittico. Però le armi, i costumi brillanti e attillati, le maschere dei revenant, insomma, se nella meccanica era qualcosa di già visto, con il classico soulslike costruito per corridoi, almeno nell'estetica era un bel piacere.

