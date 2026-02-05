Coca nascosta dentro la lockbox I ghisa arrestano due spacciatori

I carabinieri hanno scoperto una quantità di cocaina nascosta all’interno di una lockbox. Due uomini sono stati arrestati sul posto per spaccio. La rimozione della cassetta di sicurezza, effettuata in un’operazione che si ripete da settimane, ha portato al fermo dei due sospetti. Ora sono in caserma in attesa di essere ascoltati.

I ghisa hanno sì rimosso quella lockbox, così come hanno fatto in altre 450 occasioni nelle ultime settimane. Quella di via Uccello, però, non è stata sradicata per dar seguito alla guerra dichiarata dal Comune lo scorso 4 gennaio agli invasivi contenitori di chiavi per appartamenti dati in affitto breve, bensì perché due pusher avevano pensato bene di utilizzarla come custodia di una ventina di dosi di cocaina. Una riserva a cui attingere in continuazione, così da soddisfare le richieste dei clienti senza rischiare allo stesso tempo di avere addosso troppa “roba” in caso di blitz improvvisi delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coca nascosta dentro la lockbox. I ghisa arrestano due spacciatori Approfondimenti su Coca Nascosta Droga nascosta sotto un parafango. Pusher di coca arrestato dai ghisa La polizia ha arrestato Sergiu F. Polizia scopre cocaina nella lockbox: due spacciatori arrestati nel quartiere. La polizia ha arrestato due giovani egiziani nel quartiere di Milano dopo aver trovato cocaina nascosta in una lockbox. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Coca Nascosta Argomenti discussi: Coca nascosta dentro la lockbox. I ghisa arrestano due spacciatori; Cocaina nascosta in una lockbox: la polizia locale pizzica due pusher; Marcon, sei chili di cocaina nascosta in sacchetti griffati; Terni, finti turisti albanesi spacciano cocaina: giovane coppia arrestata dai carabinieri. Coca nascosta dentro la lockbox. I ghisa arrestano due spacciatoriVenti dosi scoperte all’interno del contenitore di solito utilizzato per custodire le chiavi di affitti brevi. Il blitz scattato in via Uccello dopo un appostamento. In manette sono finiti un 23enne e ... ilgiorno.it #Sorrento - Cocaina nascosta in auto: arrestato 45enne #Cronaca #CastellammareDiStabia #PoliziaDiStato #Droga #Cocaina #Arresto #Sicurezza #Controlli #Napoli #NanoTV facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.