Cobolli incontra Nardi in un match per invertire l’andamento negativo del campionato

Flavio Cobolli e Luca Nardi si sono affrontati a Montpellier in un match deciso a cambiare il corso di una stagione difficile. Entrambi cercano di ritrovare fiducia e punti importanti, sperando di rompere la serie di risultati deludenti. La partita si è giocata con intensità, con i due giovani italiani pronti a dare il massimo.

**Flavio Cobolli e Luca Nardi si sfidano a Montpellier per invertire la tendenza negativa del tennista romano.** Nella notte tra martedì e mercoledì, l’ATP 250 di Montpellier vedrà il match tra due italiani ormai consolidati nel circuito professionistico: Flavio Cobolli, il pesarese che è in una fase critica della sua carriera, e Luca Nardi, il romano in crescita costante dopo un periodo difficile. Le due teste di serie, che hanno un rapporto storico e un andamento di scontro che vede il marchigiano in vantaggio 3 a 1, saranno protagoniste di un match decisivo per Cobolli, che cerca di invertire il negativo andamento del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Flavio Cobolli

Ultime notizie su Flavio Cobolli

