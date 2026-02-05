Due persone senza fissa dimora sono morte per il freddo a Milano in meno di due giorni. È il secondo decesso in meno di 48 ore e il sesto dall’inizio dell’anno, in soli 36 giorni. La città si trova di fronte a un nuovo dramma legato alle temperature rigide, mentre le autorità cercano di fare il possibile per aiutare chi vive per strada.

Milano, 5 febbraio 2026 – Due clochard morti in meno di 48 ore. Sei dall'inizio del 2026, in appena 36 giorni. Uno ogni sei giorni. Una media drammatica ed estremamente preoccupante, se pensiamo che ci sono alcune centinaia di irriducibili che continuano a vivere in strada anche d'inverno, preferendo il gelo alle strutture d'accoglienza. Ne lla notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, alcuni passanti hanno segnalato al 112 la presenza di un senza fissa dimora immobile a terra in via dell'Aprica, in zona Lancetti. La strage degli invisibili: in Italia nel 2025 sono morti 414 senzatetto, e Milano e Bergamo sono in cima alla classifica I soccorsi inutili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Clochard morto per il freddo: è il secondo in meno di 48 ore a Milano

Negli ultimi giorni, Milano ha registrato il decesso di tre senzatetto a causa delle basse temperature.

Nelle ultime settimane, le temperature rigide stanno causando gravi conseguenze tra le persone senza dimora.

