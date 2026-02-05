Clerici assaggia i cjarsòns e lancia la sfida | La prossima volta il frico

Nella puntata di oggi di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha messo sotto i riflettori il Friuli Venezia Giulia e i suoi piatti tradizionali. La conduttrice si è fatta guidare dallo chef nel gustare i cjarsòns, specialità della Carnia, e ha lanciato la sfida: la prossima volta proverà a preparare il frico. La puntata ha attirato l’attenzione su questa regione, riscoprendo sapori autentici e antiche ricette.

