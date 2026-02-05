Claudio Pistolesi | Sinner ricorda Borg ma non farà la sua fine Chi attacca Musetti ha problemi

Claudio Pistolesi commenta il match di Sinner, dicendo che ricorda Borg ma non finirà come lui.

Claudio Pistolesi a Fanpage.it tra il ko di Sinner e le ombre grigie della semifinale tra Zverev e Alcaraz: "Il tennis è lo sport del diavolo". Dura replica agli haters di Musetti: "Critiche assurde, è un problema sociale".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Alcaraz rischia la fine di Borg, Marion Bartoli durissima: “Può lasciare il tennis a 25 anni”

Australian Open 2026, Jannik Sinner è “Sua consistenza”, Musetti c’è un problema e Djokovic ha un fatto un patto col diavolo…

Melbourne si prepara a un’edizione che promette emozioni forti.

Argomenti discussi: Claudio Pistolesi: Sinner ricorda Borg, ma non farà la sua fine. Chi attacca Musetti ha problemi; Pistolesi racconta l’Italtennis: Sinner come Nadal. Alcaraz? Alla lunga vi dico chi vincerà di più; Australian Open 2026, derby Sinner-Darderi: il n. 32 tra due italiani negli Slam. Tutti i precedenti; Australian Open 2026, l’incredibile accusa di McEnroe: Sinner è stato favorito con Spizzirri. Il motivo.

Pistolesi: Vi dico chi vincerà di più tra Carlos Alcaraz e Jannik SinnerLex tennista azzurro, oggi CEO del JTCC Florida, ha commentato la rivalitÃ tra i due giovani campioni ... msn.com

