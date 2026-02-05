Claudio Pistolesi | Sinner ricorda Borg ma non farà la sua fine Chi attacca Musetti ha problemi
Claudio Pistolesi commenta il match di Sinner, dicendo che ricorda Borg ma non finirà come lui.
Claudio Pistolesi a Fanpage.it tra il ko di Sinner e le ombre grigie della semifinale tra Zverev e Alcaraz: "Il tennis è lo sport del diavolo". Dura replica agli haters di Musetti: "Critiche assurde, è un problema sociale".🔗 Leggi su Fanpage.it
Alcaraz rischia la fine di Borg, Marion Bartoli durissima: “Può lasciare il tennis a 25 anni”
Australian Open 2026, Jannik Sinner è “Sua consistenza”, Musetti c’è un problema e Djokovic ha un fatto un patto col diavolo…
Melbourne si prepara a un’edizione che promette emozioni forti.
Claudio Pistolesi: Sinner ricorda Borg, ma non farà la sua fine. Chi attacca Musetti ha problemiClaudio Pistolesi a Fanpage.it tra il ko di Sinner e le ombre grigie della semifinale tra Zverev e Alcaraz: Il tennis è lo sport del diavolo ... fanpage.it
Pistolesi: Vi dico chi vincerà di più tra Carlos Alcaraz e Jannik SinnerLex tennista azzurro, oggi CEO del JTCC Florida, ha commentato la rivalitÃ tra i due giovani campioni ... msn.com
Tra Sinner e Alcaraz Vincerà più Jannik Parola di Claudio Pistolesi: l'ex tennista e allenatore italiano, oggi CEO del JTCC Florida, ha espresso la propria opinione sui due attuali dominatori del tennis mondiale. "Sinner ha un’autodisciplina che ho visto facebook
