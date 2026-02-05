Una ragazza di Siena ha scoperto che il suo clarinetto è sparito. Qualcuno l’ha preso, forse per un dispetto o per vendere lo strumento. La studentessa si era affezionata a quell’oggetto, che rappresentava molto di più di un semplice strumento musicale. Ora i genitori stanno cercando di capire chi possa averlo sottratto e se ci siano possibilità di recuperarlo.

Un dispetto? Oppure un furto bello e buono per ricavare qualche euro? Senza pensare, forse, che quello strumento a fiato era il fedele ’compagno’ della studentessa di Siena a cui è stato portato via. Una ragazzina che fa ancora le scuole medie e a cui il clarinetto serviva per le lezioni di musica. Il babbo non ha perso tempo. E, nonostante la rabbia, ha deciso di lanciare un appello su Facebook, raccontando di quel furto, subito con amarezza. E chiedendo, al contempo se qualcuno ha uno strumento da potergli dare in sostituzione per non doverlo comprare nuovo visto che fra qualche mese lascerà le medie e passerà al liceo classico dove non le servirà più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Clarinetto rubato. Chi ne ha uno per mia figlia?’

Approfondimenti su Clarinetto Rubato

Nel giugno 2024, Roberto Baggio e la sua famiglia sono stati vittime di una violenta rapina con sequestro, un episodio che ha segnato profondamente la loro vita.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Clarinetto Rubato

Argomenti discussi: ’Clarinetto rubato. Chi ne ha uno per mia figlia?’.

’Clarinetto rubato. Chi ne ha uno per mia figlia?’Un dispetto? Oppure un furto bello e buono per ricavare qualche euro? Senza pensare, forse, che quello strumento a fiato era il fedele ’compagno’ della studentessa di Siena a cui è stato portato via. lanazione.it

Amici , condivido il post di un mio carissimo amico Lorenzo Marte a cui gli hanno rubato il camper che era praticamente la sua casa e tutto quello che aveva ma soprattutto il suo gattino si trovava all’interno del camper. Vi chiedo la cortesia di condividere per fa facebook