Città Metropolitana Scuola Viva | 9 milioni per il De’ Medici di Ottaviano

La Città Metropolitana ha avviato i lavori di ristrutturazione all’ISIS De’ Medici di Ottaviano. Sono stati stanziati 9 milioni di euro per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’edificio. La progettazione è già in corso e i lavori dovrebbero partire a breve. Si tratta di un intervento importante per migliorare la sicurezza e le condizioni della scuola.

