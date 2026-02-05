Città Metropolitana Scuola Viva | 9 milioni per il De’ Medici di Ottaviano
La Città Metropolitana ha avviato i lavori di ristrutturazione all’ISIS De’ Medici di Ottaviano. Sono stati stanziati 9 milioni di euro per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’edificio. La progettazione è già in corso e i lavori dovrebbero partire a breve. Si tratta di un intervento importante per migliorare la sicurezza e le condizioni della scuola.
Avviata la progettazione per adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’ISIS De’ Medici grazie ai fondi del programma regionale. Parte oggi ufficialmente la progettazione degli interventi che porteranno all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico dell’ISIS “De’ Medici” di Ottaviano. La Città Metropolitana di Napoli, che curerà tutto il percorso di programmazione ed esecuzione dei lavori, dopo aver incamerato dalla Regione Campania il finanziamento di 9 milioni di euro nell’ambito del Programma “Scuola Viva”, ha ricevuto formalmente questa mattina da Palazzo Santa Lucia l’incarico di dare il via al procedimento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Città Metropolitana, al via progettazione lavori del Programma Scuola VivaParte oggi ufficialmente la progettazione degli interventi che porteranno all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dell'ISIS De' Medici di Ottaviano.
Città metropolitana, al via progettazione dei lavori al De' Medici di OttavianoAdeguamento sismico e all'efficientamento energetico
