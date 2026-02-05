Città in festa | numerose attività per bambini durante il carnevale urbano

Inizia il Carnevale a Reggio Emilia. La città si riempie di bambini e famiglie che partecipano a diverse attività organizzate nel centro storico. Carri mascherati, giochi e musica animano le vie, mentre le scuole e le associazioni preparano eventi dedicati ai più piccoli. La festa si apre con un clima di allegria e spensieratezza.

**Carnevale in città: il calendario di eventi per bambini si apre a Reggio Emilia** In una città in festa, con un'atmosfera di allegria e colori che sembrano farsi strada tra le vie del centro storico, inizia la stagione del Carnevale. E non soltanto per i grandi: le iniziative per bambini, in attesa del grande spettacolo del Martedì Grasso – previsto per il 17 febbraio – sono ormai numerose. Le biblioteche di Reggio Emilia, in particolare, offrono un calendario di eventi dedicati ai più piccoli, in cui letture animate, maschere, travestimenti e laboratori creativi diventano parte integrante della tradizione del carnevale.

