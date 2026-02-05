Cinema Jasmine Trinca | Società attuale? Per niente autorevole molto autoritaria

La attrice Jasmine Trinca critica la società di oggi, definendola “per niente autorevole, molto autoritaria”. In un’intervista, spiega che il cinema non deve essere un tribunale e che il giudizio, secondo lei, si perde del tutto. Per Trinca, il cinema serve a far uscire l’inconscio, sia personale che collettivo, e questa funzione diventa sempre più forte con il passare degli anni.

