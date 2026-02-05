Cinema Jasmine Trinca | Società attuale? Per niente autorevole molto autoritaria
La attrice Jasmine Trinca critica la società di oggi, definendola “per niente autorevole, molto autoritaria”. In un’intervista, spiega che il cinema non deve essere un tribunale e che il giudizio, secondo lei, si perde del tutto. Per Trinca, il cinema serve a far uscire l’inconscio, sia personale che collettivo, e questa funzione diventa sempre più forte con il passare degli anni.
“Il cinema non è un tribunale. Questa storia del giudizio si perde completamente. Quando fai il cinema oltre a far emergere ogni volta, per me in maniera sempre più violenta man mano che invecchio, l’inconscio mio personale, ma anche collettivo”. Così Jasmine Trinca, tra le protagoniste del film ‘La Gioia’, proiettato in un’anteprima stampa al cinema Barberini a Roma, in vista dell’uscita nelle sale il 12 febbraio. Il film, un noir su una relazione pericolosa tra una professoressa di francese e un ragazzo adolescente che finisce in tragedia, è diretto da Nicolangelo Gelormini e distribuito da Vision Distribution, con l’interpretazione, tra gli altri, di Valeria Golino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
