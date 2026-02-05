Durante una videoconferenza, Xi Jinping e Vladimir Putin hanno firmato un nuovo accordo strategico. La mossa rafforza la collaborazione tra i due paesi, che si avvicinano ulteriormente in un momento di tensioni internazionali. Entrambi i leader hanno sottolineato l’importanza di questa alleanza, che si traduce in un impegno condiviso su diversi fronti, senza però specificare tutti i dettagli. La firma arriva in un momento in cui Cina e Russia cercano di consolidare i loro rapporti di fronte alle pressioni di altri attori globali.

**Xi Jinping e Vladimir Putin hanno firmato un accordo strategico durante una videoconferenza, segnando un nuovo passo nel rafforzamento dell’alleanza tra Cina e Russia. La scena si è svolta a Pechino, in un momento in cui entrambe le nazioni cercano di consolidare posizioni internazionali e contrastare l’influenza occidentale.** L’interazione tra il presidente cinese e il leader russo è avvenuta in un contesto delicato, in cui la Cina, pur mantenendo un approccio diplomatico prudente, sta cercando di allontanarsi progressivamente da una posizione esclusivamente orientata verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina e Russia rafforzano alleanza: Putin e Xi sottoscrivono accordo strategico durante videoconferenza

Approfondimenti su Xi Jinping Vladimir Putin

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Xi Jinping Vladimir Putin

Argomenti discussi: Hanno firmato un patto trilaterale: cosa c'è nell'accordo tra Cina, Russia e Iran; Cina e Russia svolgono un nuovo round di consultazioni sulla stabilità strategica; Xi al telefono. Parla di grandi piani con Putin, poi di buona volontà con Trump (di M. Lupis); Il ministro della Difesa cinese: Pronti a intensificare il coordinamento strategico per la Russia.

Xi invita Cina e Russia a rafforzare cooperazione pragmatica in vari settoriPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e la Russia dovrebbero intensificare gli scambi di alto livello e rafforzare la cooperazione pragmatica in vari settori, ha dichiarato mercoledì il ... italpress.com

Cina-Russia: rafforzano cooperazione per mondo più stabileUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Video call tra i leader di Cina e Russia che vogliono intensificare la cooperazione economica facebook

Gas Russia, l'asse con la Cina è totale: Mosca primo fornitore di Pechino, Ue in affanno sulle scorte x.com