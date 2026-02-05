Oleg Romaniuc, 28 anni, cieco a causa della leucemia, non riesce a trovare una casa in affitto a Pavia. Nonostante le sue esigenze, nessuno vuole affittargli un appartamento, anche se è accompagnato dal suo cane guida Rudolph, che lui considera i suoi occhi. La ricerca si sta rivelando più difficile del previsto, creando un ostacolo quotidiano per la sua vita.

Trovare un appartamento in affitto a Pavia si sta rivelando un’impresa quasi impossibile per Oleg Romaniuc, 28 anni, cieco e accompagnato dal suo cane guida. «Quando i proprietari scoprono che con me vivrebbe anche Rudolph, il mio labrador addestrato, fanno subito un passo indietro», racconta il giovane a La Provincia Pavese. E questo accade nonostante Oleg offra tutte le garanzie economiche richieste. A 19 anni, Oleg ha perso la vista a causa di una leucemia. Dall’Ucraina è arrivato in Italia otto anni fa proprio per curarsi. Al Policlinico San Matteo di Pavia ha ricevuto un trapianto di midollo che gli ha salvato la vita.🔗 Leggi su Open.online

Cieco a causa della leucemia, non trova casa in affitto: «Il mio cane Rudolph è i miei occhi, ma nessuno lo vuole»Il fisioterapista, 28 anni, ucraino d’origine, dispone di un contratto di lavoro stabile e di ottime referenze, ma i proprietari non lo prendono in considerazione: «Quando scoprono che con me vivrebbe ... open.online

Pavia, un 28enne cieco: "Nessuno mi affitta una casa perché ho il cane guida" A Pavia il 28enne Oleg Romaniuc, cieco dall’età di 19 anni a causa di una leucemia, denuncia le difficoltà nel trovare una casa in affitto perché accompagnato dal cane guida R facebook