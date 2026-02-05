Ciclovia del sole lavori e polemiche | Alberi sfregiati | tagliate le radici

Lavori e polemiche sulla ciclovia del sole scoppiano in città. Alcuni cittadini denunciano che durante i lavori sono stati sfregiati alberi e le radici sono state tagliate senza troppi scrupoli. La questione divide: da un lato c’è chi sostiene che la mobilità sostenibile sia importante, dall’altro chi si preoccupa per il verde pubblico. La discussione resta aperta, mentre le polemiche continuano a crescere.

"La mobilità sostenibile è un obiettivo condivisibile, ma non può trasformarsi in un intervento che compromette il patrimonio verde della nostra comunità". È questa la posizione di Antonio Matteo Meoni, capogruppo di Fratelli d'Italia a Montemurlo, che interviene con toni critici sui lavori della Ciclovia del Sole nel tratto attualmente in costruzione, che attraversa il Parco della Pace in via Bicchieraia e prosegue verso i giardini pubblici di via Enrico Fermi. Secondo Meoni, la realizzazione della pista ciclopedonale all'interno dell'area verde sta comportando interventi invasivi sugli alberi esistenti, con il taglio delle radici e una significativa alterazione dell'equilibrio naturale del parco.

