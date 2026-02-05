Cicloni danno forti danni Marino critica Musumeci e Calenda chiede commissariamento della Sicilia

Il ciclone Harry ha devastato la Sicilia, lasciando danni pesanti soprattutto in Ennese. Marino attacca Musumeci, mentre Calenda chiede di commissariare la regione. La situazione resta critica e molte zone sono senza energia e strade interrotte. La pioggia continua a creare problemi, e le autorità si preparano ad affrontare le prossime ore di emergenza.

Il ciclone Harry ha lasciato orme profonde in Sicilia, con danni che toccano persino il cuore dell’Ennese, tra i territori più colpiti. Il maltempo, arrivato nel tardo pomeriggio del 30 gennaio, ha provocato frane, allagamenti improvvisi, interruzioni stradali e danni ingenti alle infrastrutture. Le critiche si sono accentuate al via della crisi, con un intenso dibattito politico in Parlamento, dove l’opposizione, guidata da Maria Stefania Marino del Partito Democratico, ha attaccato il governo per un intervento insufficiente. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, non hanno ancora risposto alle richieste di un intervento urgente, che va oltre il semplice bilancio per le emergenze.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, in particolare nel Messinese, con una stima di circa 200 milioni di euro.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha causato danni per circa 740 milioni di euro in Sicilia, il presidente Schifani ha annunciato la possibile apertura di un commissariamento straordinario.

Ciclone Harry, la conta dei danni supera il miliardo di euro in Sicilia. Nel Messinese arriva l’esercito. Danneggiate le rovine di Nora in SardegnaStrade distrutte, ferrovie interrotte e strutture balneari spazzate via. Nel Messinese interviene l'esercito per l'emergenza ... ilfattoquotidiano.it

Ciclone Harry: oltre 2 miliardi di danni e rischio calo del Pil per Sicilia, Calabria e SardegnaPALERMO - Il mare si è preso tutto: la spiaggia, le case, i lidi balneari, le strade. E rischia di prendersi anche la speranza. Perché il disastro è sotto ... msn.com

Ciclone Harry, Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi Sardegna: «Per la Sardegna un danno d’immagine, a rischio l’estate 2026» L'intervista è di Eleonora Bullegas facebook