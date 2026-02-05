Ciclisti di Cremone ritrovano storia sportiva nel progetto CR1 | Storie

Alle 21 di giovedì, su CR1, i ciclisti di Cremona raccontano una parte della loro storia sportiva attraverso il progetto “Storie”. Un museo nel Cambonino rivive le imprese del passato, portando in scena un’epopea nascosta che torna a vivere, tra fotografie, ricordi e testimonianze di atleti locali. Un appuntamento che richiama appassionati e curiosi di conoscere meglio il ciclismo cremonese.

**Un’epopea nascosta, ritrovata nel museo del Cambonino: il ciclismo cremonese raccontato dalle “Storie” di CR1** Alle 21 di giovedì, su CR1, un’esperienza unica. Un viaggio nel tempo, tra racconti, immagini e testimonianze, che portano alla luce il ricordo di una città che ha vissuto la sua storia attraverso il movimento delle due ruote. Il ciclismo cremonese, una pagina di gloria non soltanto nel cuore degli appassionati, ma anche nel museo del Cambonino, nel cuore di Cremona, dove il Museo della Civiltà Contadina custodisce testimonianze uniche. Questo è il tema della puntata speciale “Storie” curata da Simone Bacchetta, in collaborazione con l’associazione delle due ruote cremonesi, una raccolta di storie, di emozioni, di momenti significativi, che raccontano la storia del ciclismo locale in un’ottica moderna, ma con il cuore della tradizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cremone Storie

Al Circolo degli Esteri di Roma, si apre la mostra “Storie”, parte del progetto ideato per la Collezione Farnesina di Arte Contemporanea.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

All'Europeo di ciclismo su pista in Turchia, tre ciclisti cremonesi rappresenteranno l'Italia. Venturelli, Vece e Moro sono tra i convocati per la competizione che inizia domenica a Konya e durerà fino al 5 febbraio Leggi tutto facebook