Cibo l’insicurezza entra nelle case

In molte case italiane si fa strada una preoccupazione nuova: la paura di non riuscire a mettere abbastanza cibo in tavola. Non si tratta di fame vera e propria, ma di una sensazione di insicurezza che cresce di mese in mese. Le persone si confrontano con scelte difficili, rinvii e incertezza sulla disponibilità dei generi alimentari. Il problema non riguarda solo le famiglie più povere, ma coinvolge anche chi fino a poco tempo fa si sentiva sicuro. La questione alimentare si sta facendo strada nelle conversazioni quotidiane, segnando un cambiamento che spesso viene sott

C'è una frattura che attraversa l'Italia contemporanea e che fatichiamo ancora a riconoscere fino in fondo: non è la fame nel senso tradizionale del termine, ma una insicurezza alimentare crescente, diffusa, silenziosa. Non riguarda solo chi «non ha da mangiare», ma chi non riesce più a garantire continuità, qualità e dignità al proprio cibo quotidiano.

