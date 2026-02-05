La famiglia di Pippo Baudo ha dato il via libera alla statua che il Comune di Sanremo intende mettere in piazza per omaggiare il noto conduttore. Dopo settimane di discussioni, sembra che si stia andando avanti e l’idea prenderà forma. I lavori sono in corso e presto la città avrà un nuovo monumento dedicato a una delle sue icone televisive.

Sembrano diradarsi le nubi che da alcune settimane aleggiavano circa la proposta del comune di Sanremo di omaggiare Pippo Baudo con una statua a lui dedicata. Un omaggio che ricalcherebbe quello fatto nei confronti di un altro storico conduttore della kermesse canora, ovvero Mike Bongiorno, la cui statua è stata inaugurata nel febbraio 2013, a distanza di più di tre anni dalla sua scomparsa. Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, che aveva lanciato la proposta, era in attesa di una risposta da parte degli eredi di Baudo, i figli Tiziana e Alessandro e la sua storica assistente Dina Minna. A “La volta buona” lo scorso 28 gennaio il primo cittadino sanremese aveva, infatti, spiegato: “Per noi non è un problema giuridico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci stiamo lavorando”: Sanremo avrà la statua di Pippo Baudo, la famiglia dà il via libera alla realizzazione

A Sanremo, la statua dedicata a Pippo Baudo rimane ancora in attesa di autorizzazioni definitive.

Sanremo valuta l’installazione di una statua dedicata a Pippo Baudo, figura storica del Festival della canzone italiana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Statua di Baudo a Sanremo: parla la segretaria di Pippo - La volta buona 04/02/2026Dina Minna, storica assistente di Baudo e sua erede insieme ai figli ha dichiarato: Sanremo vuole fare un monumento a Pippo? Ci stiamo lavorando, ma in generale va bene. Il consenso da parte nostra c ... msn.com

