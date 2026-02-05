Ogni volta che emerge uno scandalo internazionale, in Italia si ripete la stessa scena. La politica italiana tende a complicare le cose, mescolando tutto senza distinguere tra i fatti importanti e le polemiche di circostanza. Questa volta, si parla di Matteo Salvini, ma ci sono motivi più concreti di criticarlo rispetto alle storie legate agli Epstein Files. La discussione si accende, mentre lui continua a mantenere il suo fronte aperto, lontano da accuse che spesso finiscono nel caos mediatico.

C’è un riflesso automatico, nella politica italiana, che scatta puntuale ogni volta che emerge un grande scandalo globale: buttare tutto nel frullatore e vedere chi resta impigliato. E’ successo anche con gli Epstein Files, e naturalmente il nome di Matteo Salvini è finito nel tritacarne (“citato 89 volte”). Con grande rumore, molte citazioni, qualche battuta imbarazzante, una sensazione generale di disgusto. Ma se l’obiettivo è capire, o criticare seriamente, Salvini, questo non è il colpo giusto. Non perché quello che emerge sia edificante. Non c’è nulla di cui andare fieri. Ma perché non c’è nulla che non fosse già noto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ci sono ragioni migliori degli Epstein Files per criticare Matteo Salvini

Matteo Salvini finisce nel mirino delle opposizioni.

Matteo Salvini torna al centro dell’attenzione, questa volta per le conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein che coinvolgono anche il leader della Lega.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

