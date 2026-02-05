Ci sono ragioni migliori degli Epstein Files per criticare Matteo Salvini
Ogni volta che emerge uno scandalo internazionale, in Italia si ripete la stessa scena. La politica italiana tende a complicare le cose, mescolando tutto senza distinguere tra i fatti importanti e le polemiche di circostanza. Questa volta, si parla di Matteo Salvini, ma ci sono motivi più concreti di criticarlo rispetto alle storie legate agli Epstein Files. La discussione si accende, mentre lui continua a mantenere il suo fronte aperto, lontano da accuse che spesso finiscono nel caos mediatico.
C’è un riflesso automatico, nella politica italiana, che scatta puntuale ogni volta che emerge un grande scandalo globale: buttare tutto nel frullatore e vedere chi resta impigliato. E’ successo anche con gli Epstein Files, e naturalmente il nome di Matteo Salvini è finito nel tritacarne (“citato 89 volte”). Con grande rumore, molte citazioni, qualche battuta imbarazzante, una sensazione generale di disgusto. Ma se l’obiettivo è capire, o criticare seriamente, Salvini, questo non è il colpo giusto. Non perché quello che emerge sia edificante. Non c’è nulla di cui andare fieri. Ma perché non c’è nulla che non fosse già noto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Epstein Files
Matteo Salvini negli Epstein files, Pd e M5s chiedono al ministro l'informativa urgente in Parlamento
Matteo Salvini finisce nel mirino delle opposizioni.
Salvini negli Epstein files, le opposizioni al vicepremier: “Dove sono finiti i soldi di Bannon alla Lega?”
Matteo Salvini torna al centro dell’attenzione, questa volta per le conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein che coinvolgono anche il leader della Lega.
Ultime notizie su Epstein Files
Argomenti discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Comunicazione Italiana; Le ragioni del silenzio sulla guerra in Sudan; Le ragioni di chi resta.
Ci sono ragioni migliori degli Epstein Files per criticare Matteo SalviniNon serve Epstein per capire il leader della lega: in quegli anni rivendicava una collocazione politica ben definita, cercava sponde internazionali soprattutto flirtando con il sovranismo globale. Se ... ilfoglio.it
Il dipartimento di Giustizia americano ha pubblicato 3 milioni di pagine, 2.000 video e 180.000 foto degli Epstein files. Nella nuova mega raccolta di documenti i nomi di 43 donne non erano stati censurati e comparivano 100 volte. Decine di vittime che erano facebook
Filone italiano degli Epstein Files lievemente inquietante. Ce ne sono migliaia. “Master”... x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.