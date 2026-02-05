La redazione del quotidiano torinese La Stampa ha vissuto un momento di tensione a novembre, quando un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione all’interno, costringendo molti a nascondersi sotto i tavoli. Ora, in un modo diverso, Vittorio Feltri si confronta con l’immagine del giornale in un film di Marco Bellocchio, cercando di capire cosa succede quando i fatti vengono messi sotto pressione.

Caro Direttore Vittorio Feltri, dopo l'assalto al quotidiano torinese La Stampa, accaduto nel novembre scorso da parte di un centinaio di manifestanti all'interno della redazione centrale, ho voluto vedere il film Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio con Gian Maria Volonté. Anche nella pellicola del 1972, restaurato in 4k, i vetri delle finestre di una redazione vengono spezzati da lanci di molotov. A parte questa similitudine, il quotidiano in questione è in realtà un giornale di lettori borghesi di destra o centrodestra moderata. Sullo sfondo grandi manifestazioni politiche e lo scontro ideologico, oggi meno evidente ma non assopito del tutto (guardiamo cosa è accaduto a Torino l'altra sera), tra comunisti e fascisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ci sono giornali che non amano i fatti

