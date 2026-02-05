La EuroLeague cambia leadership: Chus Bueno è il nuovo CEO. Da oggi, guiderà l’organizzazione con l’obiettivo di rafforzare il campionato e introdurre novità. La nomina segna l’inizio di una fase di rinnovamento e stabilità per la competizione.

Un cambiamento di leadership segna l’avvio di una nuova fase per la EuroLeague, con una guida operativa che mira a consolidare continuità e innovazione. Chus Bueno, dirigente spagnolo, assumerà la carica di CEO della lega, sostituendo Paulius Motiejunas nella responsabilità quotidiana della gestione. L’elezione è stata approvata all’unanimità dai 13 azionisti che controllano l’organizzazione, aprendo una stagione di lavoro intenso su dossier strategici e operativi legati al basket europeo. La nomina è stata ratificata all’unanimità, confermando la fiducia dei 13 azionisti coinvolti. Il nuovo mandato prevede un passaggio di consegne chiaro, volto a mettere in atto una gestione più snella e più mirata alle esigenze della lega e delle squadre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Chus Bueno nominato CEO dell'EuroLeague, in carica ì

L'Eurolega ha ufficialmente nominato il nuovo amministratore delegato: si tratta di Chus Bueno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

