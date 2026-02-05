Chris Paul è stato ceduto ai Raptors in un accordo a tre squadre

Chris Paul è stato scambiato ai Toronto Raptors in un’operazione che coinvolge tre squadre. Al momento, non è ancora certo se il 12 volte All-Star vestirà la maglia dei Raptors o meno. La trattativa ha fatto molto parlare nelle ultime ore, ma le decisioni definitive arriveranno nei prossimi giorni. La sua scelta potrebbe cambiare gli equilibri della squadra, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

2026-02-05 00:43:00 Giorni caldissimi in redazione! Non è chiaro se il 12 volte All-Star giocherà per Toronto. Chris Paul è stato ceduto dai Los Angeles Clippers ai Toronto Raptors in un accordo a tre che coinvolge anche i Brooklyn Nets. Secondo Shams Chanaria di ESPN, i Nets riceveranno una scelta al secondo giro dei Raptors 2032, la guardia Ochai Agbaji e contanti come parte dello scambio. Paul non è ancora tenuto a presentarsi alla struttura dei Raptors e il 12 volte All-Star NBA potrebbe essere nuovamente scambiato prima della scadenza di giovedì. Paul e i Clippers hanno deciso di terminare il suo secondo periodo con la squadra a dicembre.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Chris Paul Raptors

Ultime notizie su Chris Paul Raptors

