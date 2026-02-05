Chivu risponde a Rabiot | Senza il Milan faremmo il campionato da soli? Io non parlo di scudetti

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha preso posizione sulle parole di Rabiot dopo Bologna-Milan. Il tecnico nerazzurro ha chiarito che non commenta le ipotesi sul campionato da soli senza il Milan e ha evitato di parlare di scudetti, concentrandosi invece sulla partita e il suo ruolo.

Christian Chivu si è presentato davanti ai microfoni di 'SportMediaset' al termine di Inter-Torino, quarto di finale di Coppa Italia in cui i nerazzurri hanno vinto per 2-1 contro i granata. Tra i numerosi quesiti dei giornalisti, L'ex allenatore del Parma ha risposto a una domanda relativa alle dichiarazioni di Adrien Rabiot sulla lotta scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole. Adrien Rabiot aveva parlato così al termine di Bologna-Milan: "Se non ci fossimo stati noi l'Inter sarebbe stata da sola. Il campionato lo stiamo tenendo aperto noi, le altre non stanno facendo bene, a parte l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Bologna, Rabiot ha parlato ai microfoni dei giornalisti.

