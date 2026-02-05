chiuso il calciomercato si lavora ai rinnovi i calciatori che le italiane rischiano di perdere a zero

Dopo la fine della sessione di mercato, le squadre italiane ora si concentrano sui rinnovi dei contratti. Molti calciatori sono a rischio di partire a zero, e le società fanno i conti per evitare di perdere pezzi importanti senza compenso. Le trattative sono aperte, ma il tempo stringe.

Si è chiusa ormai da alcuni giorni la sessione di calciomercato di riparazione, con squadre che si sono rinforzate e altre che hanno perso le pedine. Ora l’attenzione è tutta ai rinnovi. Sono diversi i calciatori che le italiane rischiano di perdere a parametro zero già a giugno, andiamo a leggere tutte le novità e quello che diventerà necessario fare. (ANSA) Calciomercato.it Partiamo dalla Juventus che è quella più coinvolta da questo tipo di discorso. Dusan Vlahovic non rinnoverà, il serbo sembra sempre più destinato a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

L'Inter lavora ai rinnovi contrattuali di alcuni giovani talenti, tra cui Bisseck e Pio Esposito, per consolidare il proprio assetto.

