Chilling ransom note sets out 5 pm deadline in Nancy Guthrie’s disappearance | press conference

L’FBI ha reso pubblica una nota di riscatto legata alla scomparsa di Nancy Guthrie. La lettera, che è stata mostrata durante una conferenza stampa, dà un ultimatum chiaro: l’obiettivo deve essere raggiunto entro le 17.00. Gli agenti stanno cercando di capire chi ci sia dietro questa richiesta e cosa voglia ottenere. La famiglia di Guthrie è sotto shock, mentre le autorità continuano le indagini.

Chilling details regarding the ransom note authorities are investigating in Savannah Guthrie's mom Nancy Guthrie's disappearance has been disclosed. Heith Janke, FBI Phoenix's special agent, shared the note set a 5 p.m. deadline on Thursday during a press conference. "And if a transfer wasn't made, the second demand was for next Monday," he said. "I'm not going to go beyond that." Earlier in the press conference, the officer noted the ransom note mentioned "an Apple Watch," while another referenced a "flood light." Earlier this week, ransom notes demanding millions in Bitcoin were sent to two separate news stations, including TMZ.

