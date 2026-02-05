Chilling ransom note sets out 5 pm deadline in Nancy Guthrie’s disappearance | press conference

Da pagesix.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’FBI ha reso pubblica una nota di riscatto legata alla scomparsa di Nancy Guthrie. La lettera, che è stata mostrata durante una conferenza stampa, dà un ultimatum chiaro: l’obiettivo deve essere raggiunto entro le 17.00. Gli agenti stanno cercando di capire chi ci sia dietro questa richiesta e cosa voglia ottenere. La famiglia di Guthrie è sotto shock, mentre le autorità continuano le indagini.

Chilling details regarding the ransom note authorities are investigating in Savannah Guthrie’s mom Nancy Guthrie’s disappearance has been disclosed. Heith Janke, FBI Phoenix’s special agent, shared the note set a 5 p.m. deadline on Thursday during a press conference. “And if a transfer wasn’t made, the second demand was for next Monday,” he said. “I’m not going to go beyond that.” Earlier in the press conference, the officer noted the ransom note mentioned “an Apple Watch,” while another referenced a “flood light.” Earlier this week, ransom notes demanding millions in Bitcoin were sent to two separate news stations, including TMZ. 🔗 Leggi su Pagesix.com

chilling ransom note sets out 5 pm deadline in nancy guthrie8217s disappearance press conference

© Pagesix.com - Chilling ransom note sets out 5 p.m. deadline in Nancy Guthrie’s disappearance: press conference

Approfondimenti su Nancy Guthrie

Cops reveal timeline of Nancy Guthrie’s harrowing final minutes before disappearance in press conference

La polizia ha ricostruito gli ultimi momenti di Nancy Guthrie prima della scomparsa, svelando dettagli agghiaccianti durante una conferenza stampa.

Savannah Guthrie Response to Alleged Ransom Note Comes Before Looming Deadline

La conduttrice Savannah Guthrie ha pubblicato un video in risposta a un presunto messaggio di riscatto riguardante sua madre Nancy, scomparsa da tempo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.