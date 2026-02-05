Chiesa di San Biagio di Meschia | rafforzamento strutturale approvato

A Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, si lavora da settimane alla messa in sicurezza della chiesa di San Biagio di Meschia. Le autorità hanno dato il via libera a un intervento di rafforzamento strutturale, che permetterà di preservare l’edificio nel tempo. I lavori sono già iniziati e coinvolgono tecnici e operai che studiano le soluzioni più adatte per consolidare le fondamenta e le mura della chiesa. La comunità locale aspetta con speranza che questa intervento protegga il patrimonio storico e religioso del paese

Nel piccolo paese di Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, la chiesa di San Biagio di Meschia è diventata il centro di un intervento strutturale che mira a garantire la sua sopravvivenza per le generazioni future. È stato approvato l’intervento di rafforzamento strutturale, un provvedimento che prevede un costo totale di 297.814,71 euro. Il lavoro, svolto in località Meschia, si inserisce in un contesto di ricostruzione post-sisma, in un’area che negli ultimi anni ha visto un impegno costante per salvare e valorizzare le strutture religiose del territorio. Il commissario straordinario per il recupero sismico, Guido Castelli, ha espresso la propria soddisfazione: “Sulla giusta strada il recupero totale di elementi preziosi, simboli di coesione del nostro territorio”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

