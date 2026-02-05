Chiede asilo in questura ma ha già un' espulsione a carico | egiziano condotto al Cpr

Un uomo egiziano si è presentato ieri in questura chiedendo asilo, ma gli agenti hanno scoperto che aveva già un provvedimento di espulsione. Di conseguenza, è stato portato al Cpr per il rimpatrio. La situazione si è chiusa in pochi minuti, senza ulteriori complicazioni.

Si è presentato in questura per chiedere asilo ma era già destinatario di un provvedimento di espulsione e quini è stato accompagnato al cpr per il successivo rimpatrio. È accaduto nei giorni scorsi quando il 24enne egiziano si è recato in viale Malta per la richiesta, tuttavia dai controlli.

