Chicche curiosità e i look più stravaganti | il mio giro in anteprima ad Arte Fiera 2026 | FOTO
Arte Fiera ha aperto oggi i battenti, anche se l’evento ufficiale inizierà solo venerdì. La giornata di anteprima ha visto riuniti pochi fortunati, tra cui giornalisti e appassionati, che hanno potuto sfogliare le prime esposizioni. Tra pezzi curiosi e look stravaganti, l’atmosfera è già vibrante e ricca di energia. Gli stand sono pieni di chicche e sorprese, mentre gli organizzatori si preparano al grande debutto di domani.
Arte Fiera apre ufficialmente i battenti venerdì, ma oggi un primo assaggio c'è stato con la giornata di anteprima riservata a pochi, compresa la stampa. Il fermento, gli outfit, la febbre dell'arte che dai padiglioni si allarga a tutta la città quest'anno comincia da un'installazione inedita.
