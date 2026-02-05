Chicche curiosità e i look più stravaganti | il mio giro in anteprima ad Arte Fiera 2026 | FOTO

Arte Fiera ha aperto oggi i battenti, anche se l’evento ufficiale inizierà solo venerdì. La giornata di anteprima ha visto riuniti pochi fortunati, tra cui giornalisti e appassionati, che hanno potuto sfogliare le prime esposizioni. Tra pezzi curiosi e look stravaganti, l’atmosfera è già vibrante e ricca di energia. Gli stand sono pieni di chicche e sorprese, mentre gli organizzatori si preparano al grande debutto di domani.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.