Chiara Galiazzo il nuovo singolo è Poi io poi te
Chiara Galiazzo torna in radio con un nuovo singolo intitolato
Poi io poi te è il nuovo brano di Chiara Galiazzo, una ballata intensa, dalle sonorità contemporanee. Sarà dal 6 febbraio su tutte le piattaforme digitali Poi io poi te, il nuovo brano di Chiara Galiazzo (Altafonte Italia). Una ballata intensa, dalle sonorità contemporanee, che affronta la perdita e il desiderio di saper lasciar andare il dolore e andare avanti. Poi io poi te racconta la fatica di restare quando tutto cambia, tra immagini quotidiane ed emozioni profonde. Un brano intimo e delicato, sospeso tra smarrimento e bisogno di trasformazione, dove la fragilità diventa forza. Il brano è firmato dalla stessa Chiara, Camilla Capolla, Matteo Passarelli, Gianmarco Grande ed è prodotto da Orpheus. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Approfondimenti su Chiara Galiazzo
C’è Posta per te, Lola chiude la busta a Patrick ma poi cambia idea: “Comando io quando e come”
Mauro Repetto annuncia il singolo In riva a te e un nuovo spettacolo
Mauro Repetto presenta due novità: il singolo In riva a te, disponibile in radio da domani, e un nuovo spettacolo teatrale che lo vedrà protagonista.
Ultime notizie su Chiara Galiazzo
Argomenti discussi: CPM, Open Day 2026 sabato 7 febbraio; Quante copie valgono oggi gli artisti di X Factor: Mengoni traina, il resto resta fermo; CPM Music Institute apre le porte al futuro: sabato 7 febbraio il primo Open Day del 2026.
In seguito al nostro post e all’articolo dedicato alle certificazioni FIMI degli artisti usciti da X Factor, Chiara Galiazzo ha segnalato nelle sue Stories un errore presente nella grafica. L’inesattezza nasce da due fattori precisi. Nel nostro lavoro di calcolo delle copi facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.