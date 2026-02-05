Chiara Galiazzo torna in radio con un nuovo singolo intitolato

Poi io poi te è il nuovo brano di Chiara Galiazzo, una ballata intensa, dalle sonorità contemporanee. Sarà dal 6 febbraio su tutte le piattaforme digitali Poi io poi te, il nuovo brano di Chiara Galiazzo (Altafonte Italia). Una ballata intensa, dalle sonorità contemporanee, che affronta la perdita e il desiderio di saper lasciar andare il dolore e andare avanti. Poi io poi te racconta la fatica di restare quando tutto cambia, tra immagini quotidiane ed emozioni profonde. Un brano intimo e delicato, sospeso tra smarrimento e bisogno di trasformazione, dove la fragilità diventa forza. Il brano è firmato dalla stessa Chiara, Camilla Capolla, Matteo Passarelli, Gianmarco Grande ed è prodotto da Orpheus. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Chiara Galiazzo, il nuovo singolo è Poi io, poi te

