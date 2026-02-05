Chiara Ferragni e Garance Autiè si incrociano alla sfilata Guess | la reazione dell’imprenditrice e nuovo volto del brand

Alla sfilata Guess, Chiara Ferragni e Garance Autiè si sono incontrate faccia a faccia. L’occasione ha attirato l’attenzione di tutti, tra sguardi e qualche momento di tensione nascosta. Ferragni, ormai volto del marchio, ha assistito alla passerella senza commentare pubblicamente. Garance Autiè, invece, tra le protagoniste dello show, ha attirato gli sguardi anche per il passato legato a Fedez. L’evento ha fatto discutere, lasciando in sospeso cosa potrebbe succ

Sfilata ad alta tensione simbolica per Guess. L’imprenditrice digitale è la nuova testimonial del brand, mentre la modella francese legata a Fedez dopo la separazione è tra le protagoniste dello show. I retroscena . Chiara Ferragni è tornata sotto i riflettori della moda in occasione della sfilata Guess, evento che ha segnato il suo debutto ufficiale come nuova testimonial del marchio. Una presenza attesa e osservata con attenzione non solo per il valore professionale dell’accordo, ma anche per il contesto emotivo che ha accompagnato la serata. In passerella, infatti, sfilava anche Garance Autiè, la modella francese che ha frequentato Fedez subito dopo la rottura con l’imprenditrice digitale, quando Chiara Ferragni, secondo chi le è vicino, era ancora profondamente innamorata dell’ex marito nonostante la separazione ormai annunciata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Chiara Ferragni è stata scelta da GUESS? come volto della campagna pubblicitaria globale SpringSummer 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

