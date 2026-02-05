Chiamate aiuto Striscia la Notizia scoppia il delirio durante il servizio a Crotone

Durante il servizio a Crotone, le cose sono sfuggite di mano. Mentre i giornalisti stavano facendo il loro lavoro, sono stati circondati da una folla agitata che ha urlato e minacciato. Le telefonate di aiuto sono arrivate, e l’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per calmare gli animi. La scena ha creato scompiglio e riaperto il dibattito sulla sicurezza dei giornalisti sul campo.

Quella che doveva essere una normale giornata di lavoro si è trasformata in un episodio di violenza che ha subito acceso il dibattito sul confine sempre più fragile tra informazione e intimidazione. Una troupe televisiva impegnata in un'inchiesta delicata si è ritrovata improvvisamente circondata, sotto pressione, in un contesto tutt'altro che collaborativo. Le prime immagini, anticipate sui social, parlano da sole e raccontano un clima teso, ostile, in cui il racconto dei fatti sembra diventare un rischio personale. Tutto accade sul litorale calabrese, durante un servizio che verrà trasmesso in prima serata.

