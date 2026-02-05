Chi sono i 51 tra reali capi di stato e leader a Milano | il Gotha mondiale in città per le Olimpiadi

Questa mattina Milano si riempie di volti noti provenienti da tutto il mondo. Sono 51 i leader, tra re, presidenti e primi ministri, arrivati in città o in viaggio verso le Olimpiadi invernali. Molti sono già arrivati, altri sono in arrivo per partecipare alla cerimonia di apertura o per assistere alle gare. La città si prepara a vivere un evento internazionale senza precedenti.

Milano, 5 gennaio 2026 – Sono 51 i reali, capi di Stato e di governo e leader delle organizzazioni internazionali arrivati in Italia - o attesi nelle prossime ore - per partecipare alla cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina o per assistere ad alcune delle gare. Tra i sovrani, re Filippo del Belgio, il principe ereditario del Bhutan, il principe Faisal bin Hussein, fratello del re di Giordania, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani, il re di Norvegia Harald V, il re di Gustavo di Svezia e il re d'Olanda Guglielmo Alessandro. In Italia, re Carlo III ha mandato la sorella, la principessa Anna, e il fratello minore Eduardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cortina d’Ampezzo si prepara ad accogliere i capi di Stato e i reali per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Oggi Milano si accende con la fiamma olimpica.

