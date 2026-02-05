Chi sono gli italiani in gara oggi | si parte col curling poi hockey e snowboard

Oggi gli atleti italiani scendono in pista in tre discipline diverse. Si parte con il curling, con Amos Mosaner e Stefania Constantini pronti a sfidare prima la Corea del Sud, poi il Canada. La giornata promette battaglie intense e tante emozioni per la squadra azzurra.

Le Olimpiadi Milano Cortina saranno ufficialmente inaugurate venerdì, ma già oggi sono in corso le prime gare. Sono i campioni olimpici e mondiali in carica Amos Mosaner e Stefania Constantini i primi atleti dell'Italia Team in gara all'Olimpiade di Milano Cortina 2026. La coppia d'oro del doppio misto di curling nell'edizione diquattro anni fa a Pechino ha debuttato oggi giovedì 5 febbraio alle 10, nel round robin al Cortina Curling Olympic Stadium contro la Corea del Sud. Alle 19.05 il tandem tricolore, che si presenta ai Giochi invernali con una striscia aperta di 22 vittorie consecutive, tornerà sul ghiaccio per affrontare il Canada nel secondo impegno di giornata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo.

Oggi gli azzurri scendono in pista a Milano e Cortina per i primi eventi dei Giochi Invernali.

