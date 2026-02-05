Chi ha fregato Bron? I miei sospetti

Un nuovo episodio scuote il mondo del wrestling. Questa volta, si parla di un ladro mascherato che ha messo a segno un colpo ai danni di Bron. La scena si è svolta davanti agli occhi di tutti, con un uomo coperto da una maschera che ha agito senza paura, coinvolgendo la squadra della Vision. La polizia sta indagando, ma ancora nessun sospetto ufficiale. I fan sono confusi e chiedono risposte.

Da un uomo mascherato all'altro. Senza paura di essere ripetitivi, un nuovo caso di wrestler mascherato coinvolge la Vision. Anche in questo caso si tratta di qualcuno che effettua lo stomp, in questo caso non a favore della stable, ma contro. Breakker era infatti tra i papabili vincitori della Royal Rumble, che per lui è finita prima di iniziare. Se l'identità del primo assalitore si è rivelata quella di Theory, ora abbiamo un nuovo mistero in quel di Raw. Nell'editoriale odierno formulo qualche ipotesi su chi potrebbe essere il responsabile. Seth Rollins. Sarebbe la scelta più logica, con Seth che colpisce a tradimento proprio colui che ha dato il via alla sua espulsione della stable.

