chi era la famiglia di origine albanese uccisa dal monossido

Una famiglia di origine albanese è morta durante la notte a causa del monossido di carbonio. I vicini hanno udito strani rumori e hanno chiamato i soccorsi, ma per tutti non c’era già più niente da fare. La polizia sta indagando sulle cause, ma sembra che si tratti di un incidente domestico. La comunità si trova sotto shock per questa perdita improvvisa.

Una tragedia silenziosa, consumata nel cuore della notte, ha spazzato via un’intera famiglia a Porcari. Quattro persone, genitori e figli, sono morte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio all’interno della loro abitazione nella frazione di Rughi. La scoperta nella camera da letto. I corpi sono stati rinvenuti tutti nella stessa stanza. La figlia più giovane era distesa sul letto, sopra le lenzuola, mentre gli altri tre familiari giacevano sul pavimento. Un dettaglio che fa pensare come la ragazza sia stata la prima ad accusare il malore provocato dalle esalazioni, seguita poi dal resto della famiglia nel tentativo di soccorrerla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

