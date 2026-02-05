Chi è Kamate che ieri in Coppa Italia ha stregato tutti | conosciamolo meglio

Issiaka Kamate ha fatto il suo debutto ufficiale con l’Inter contro il Torino, nei quarti di Coppa Italia. Ieri sera, il giovane esterno ha catturato l’attenzione di tutti, mostrando personalità e abilità. Entrato in campo, ha dato subito ritmo alla manovra nerazzurra e si è fatto notare per alcune giocate interessanti. È la prima volta che il classe 2002 scende in campo con la prima squadra e, già da questa prima apparizione, sembra avere le carte in regola per lasciare il segno. La sua prestazione ha acceso l’entusias

Issiaka Kamate si prende la scena all’esordio con la prima squadra dell’Inter. Mercoledì 4 febbraio, nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, il giovane esterno nerazzurro ha vissuto la sua prima notte tra i grandi lasciando subito il segno. Lontano da timidezze ed emozioni evidenti, Kamate ha mostrato personalità fin dai primi minuti. Il momento simbolo della sua partita arriva al 35’: accelerazione poderosa sulla corsia destra, dribbling secco sull’avversario e cross perfetto al centro dell’area, trasformato in gol di testa da Ange-Yoan Bonny per il vantaggio dell’Inter. Un biglietto da visita importante, che racconta molto del suo potenziale.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Questa sera l’Inter ha schierato in campo due giovani promettenti, Cocchi e Kamate, contro il Torino in Coppa Italia.

Kamate, chi è il talento dell'Inter: età, altezza, carriera, ruolo e caratteristiche. L'assist vincente in Coppa ItaliaChivu ha fatto bingo con la formazione iniziale schierata contro il Torino, nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico romeno ha infatti deciso di puntare ... ilmessaggero.it

Issiaka Kamate, chi è giovane esterno dell'Inter che ha firmato un assist al debuttoIssiaka Kamate si prende l'Inter. Oggi, mercoledì 4 febbraio, il giovane esterno nerazzurro ha esordito in prima squadra nella sfida contro il Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Ka ... adnkronos.com

