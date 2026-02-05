Cherubini | Avremmo firmato per avere questo margine dalla terzultima

Da parmatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore generale del Parma, Federico Cherubini, fa il punto sulla situazione dopo la chiusura del mercato.

Fine mercato, tempo di bilanci. Tocca al Ceo del Parma, Federico Cherubini, toccare tutti i punti della situazione. Mercato, rinnovi, classifica e stadio. L'amministratore delegato crociato fa un punto della situazione su ogni aspetto, partendo dalla finestra invernale di trasferimenti appena.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cherubini Parma

Parma, Cherubini: «Soddisfatti del mercato? Lo dirà il campo. Avrei firmato per questa posizione»

Il direttore sportivo del Parma, Giuseppe Cherubini, si è presentato in conferenza stampa per commentare il mercato di gennaio.

Parma, Cherubini svela: «Soddisfatti del mercato? Lo dirà il campo. Avrei firmato per questa posizione in classifica, sul rinnovo di Corvi…»

Federico Cherubini, dirigente del Parma, ha commentato a caldo dopo la fine del calciomercato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cherubini Parma

cherubini avremmo firmato perParma, Federico Cherubini ha parlato così in conferenza stampa dopo la chiusura del calciomercato. Le parole del CEOParma, Federico Cherubini ha parlato così in conferenza stampa dopo la chiusura del calciomercato. Le parole del CEO Il CEO del Parma, Federico Cherubini, ha parlato così in conferenza stampa. Ultime ... calcionews24.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.