Cesena-Pescara venerdì 06 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Romagnoli favoriti sul delfino fanalino di coda del torneo

Cesena-Pescara venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:30

Questa sera alle 20:30 si gioca l’anticipo del turno 23 di Serie B tra Cesena e Pescara. I romagnoli partono favoriti, mentre i delfini cercano punti per risalire la classifica. Le formazioni sono ufficiali, e in campo ci saranno le scelte di Mignani e i giocatori convocati. La partita promette battaglia, con i padroni di casa che vogliono conquistare i tre punti davanti al loro pubblico.

Si apre il turno numero 23 di Serie B con l’anticipo tra il Cesena di Mignani ed il Pescara fanalino di coda della classifica. I romagnoli sono in fase calante rispetto all’ottimo inizio di stagione ma rimangono in piena zona playoff con 34 punti fatti. Un calo coinciso con una impermeabilità difensiva venuta meno, in quello che è il punto forte delle squadre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

