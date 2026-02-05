Questa sera alle 20:30 si gioca l’anticipo del turno 23 di Serie B tra Cesena e Pescara. I romagnoli partono favoriti, mentre i delfini cercano punti per risalire la classifica. Le formazioni sono ufficiali, e in campo ci saranno le scelte di Mignani e i giocatori convocati. La partita promette battaglia, con i padroni di casa che vogliono conquistare i tre punti davanti al loro pubblico.

Si apre il turno numero 23 di Serie B con l’anticipo tra il Cesena di Mignani ed il Pescara fanalino di coda della classifica. I romagnoli sono in fase calante rispetto all’ottimo inizio di stagione ma rimangono in piena zona playoff con 34 punti fatti. Un calo coinciso con una impermeabilità difensiva venuta meno, in quello che è il punto forte delle squadre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cesena-Pescara (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Romagnoli favoriti sul delfino fanalino di coda del torneo

Approfondimenti su Cesena Pescara

Questa sera alle 20:30 si gioca l’anticipo del turno 23 di Serie B tra Cesena e Pescara.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cesena Pescara

Argomenti discussi: Cesena - Pescara | Prosegue la prevendita dei biglietti - Cesena FC; Cesena-Pescara, anticipo di B per cuori forti: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; Cesena Pescara: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 23A GIORNATA.

Serie B Cesena-Pescara: formazioni ufficialiPESCARA (3-5-1-1) Desplanches tra i pali; in difesa Gravillon, Capellini e Bettella; sulle fasce Oliveri e Letizia; a centrocampo Brugman play; interni Valgania e Caligara; Olzer tra le linee alle ... rete8.it

Cesena-Pescara: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Cesena-Pescara di Venerdì 6 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

TvSei. . Pescara a Cesena senza Insigne. Gara da fresco ex per Corazza Questa sera alle 20:30 il Pescara giocherà a Cesena senza Insigne che ieri non è stato convocato in accordo con lo staff tecnico per proseguire un percorso di recupero individuale in vi facebook

Cils è match sponsor di Cesena-Pescara La cooperativa sociale multiservizi attiva dal 1974 abbinerà il proprio marchio alla gara che aprirà la 23^ giornata del campionato serie BKT Il comunicato ufficiale tinyurl.com/cils-match-spo… #DAIBURDE x.com