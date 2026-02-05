Centrodestra le grandi manovre blindate dei partiti che collegano la Regione alle comunali

A Reggio Calabria, la corsa alle amministrative del 2026 si fa sempre più concreta. I partiti del centrodestra spingono sulle grandi manovre, stringendo alleanze e definendo le candidature. Le discussioni tra le coalizioni sono intense, mentre si preparano a presentare i programmi per conquistare palazzo San Giorgio.

La coalizione è pronta a confrontarsi sul candidato sindaco, tra l'attesa per l'annuncio di Cannizzaro e la Lega reggina che spera nell'assessorato per Mattiani e un nome da proporre al Comune Il centrodestra, che la sua campagna elettorale nei fatti la sta conducendo già da anni con l'opposizione a Giuseppe Falcomatà e la dichiarata volontà di riconquistare il Comune, sembra invece trovarsi in una situazione più quieta. Ma le grandi manovre, blindatissime, sono in atto anche qui. Nel caso del cdx c'è un filo che si dipana e collega le amministrative reggine alla politica regionale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Reggio Calabria Comune

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Reggio Calabria Comune

Argomenti discussi: Provincia di Cosenza, grandi manovre in atto per scegliere il candidato presidente; Brugnaro: Venturini è bravo e giovane, ma deciderà la coalizione di Centrodestra; Tra strategie e tavoli di coalizione, Minasi pensa a Reggio e si dice pronta se il partito lo chiedesse; Elezioni Provinciali: la sfida dell'8 marzo tra pesi ponderati e il duello di Cassino.

Elezioni a Reggio: Tilde Minasi spera nella candidatura a sindaco, ma il Cdx ha altre ideeCandidato sindaco del centrodestra, la scelta spetta a Forza Italia ma la senatrice leghista lavora dietro le quinte, senza però scaldare i cuori della coalizione e del suo stesso ... citynow.it

Il caso San Benedetto. Via alle grandi manovre. Centrodestra, tre nomi. Campo largo in stand byDopo la clamorosa caduta di Spazzafumo, in città governa la commissaria. Verso il voto in primavera. La partita vera per i candidati inizia dopo le Feste. SAN BENEDETTO (Ascoli)La caduta ... ilrestodelcarlino.it

Il Giornale. . La grande speranza della sinistra Vannacci. L’idea è semplice: che raccolga voti e li sottragga a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Insomma, che cresca abbastanza da indebolire il centrodestra. Ma chi vota Vannacci muore folgorato in ogni cas facebook

La fuga di Vannacci. La politica come un taxi. Scegliere tra centrodestra e sinistra. Nei commenti la prima pagina de Il Tempo, il mio articolo sulla fuga del generale e la Storaciata. Tutto con grande amarezza #Vannacci #Lega #Salvini #centrodestra #sinistra x.com