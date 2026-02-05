Centro sportivo di Marzocca fissato per settembre l' obiettivo per la conclusione dei lavori

I lavori per il nuovo centro sportivo di Marzocca a Senigallia stanno procedendo più rapidamente del previsto. L’amministrazione comunale punta a completare l’opera entro settembre, rispettando un cronoprogramma che sembra essere in anticipo rispetto alle aspettative. I lavori continuano senza sosta, e si pensa che già nelle prossime settimane si possano vedere i primi risultati concreti. La città attende con ansia di poter usufruire di questa nuova struttura, che dovrebbe portare un impulso importante all’attività sportiva locale.

SENIGALLIA – Procedono secondo un cronoprogramma in accelerazione i lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo di Marzocca, uno degli interventi più significativi messi in campo dall’amministrazione comunale di Senigallia sul fronte dell’impiantistica sportiva, della scuola e della rigenerazione dei servizi di quartiere. L’opera ha un valore complessivo di 2,38 milioni di euro ed è finanziata attraverso risorse comunali, un contributo statale di 1 milione di euro ottenuto dal programma ministeriale “Sport e Periferie” e un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. Il comune monitora costantemente l’andamento del cantiere, con l’obiettivo di completare i lavori a settembre 2026.🔗 Leggi su Anconatoday.it

