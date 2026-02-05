Centro sportivo di Caravaggio via libera ai lavori | bocciodromo e palazzetto si rifanno il look

La giunta di Caravaggio ha dato il via libera ai lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale. Verrà rifatto il tetto del bocciodromo e installato un nuovo impianto fotovoltaico, con una spesa di 400 mila euro. Ora si può partire con i lavori, che cambieranno l’aspetto dell’impianto e lo renderanno più efficiente.

Caravaggio. Semaforo verde, in giunta, al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione della copertura del bocciodromo del Centro sportivo comunale e per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico: intervento per cui sono state stanziate risorse pari a 400mila euro. Il progetto rientra nell’accordo locale semplificato sottoscritto dall’amministrazione con Regione Lombardia e comprende anche la sistemazione dei campi di bocce, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, e l’efficientamento energetico dell’immobile. I costi stimati ammontano rispettivamente a 145mila euro e 103mila euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

